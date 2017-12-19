Бывшего мэра Нижнего Новгорода обвиняют в получении взятки в размере $1 млн

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Бывшего мэра Нижнего Новгорода обвиняют в получении взятки в размере $1 млн

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Олег Сорокин. Фото © РИА Новости/Олег Золото

Вице-спикера Нижегородского Заксобрания Олега Сорокина обвиняют в получении крупной взятки в 2012 году, когда он занимал должность главы Нижнего Новгорода.

— С. [Сорокину] предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ ["Получение взятки"] в том, что, являясь должностным лицом — главой города Нижнего Новгорода, он лично получил взятку в виде незаконного оказания услуг имущественного характера в особо крупном размере <…>", — говорится в сообщении объединённой пресс-службы судов общей юрисдикции региона.

Ранее сообщалось о задержании Сорокина и проведении у него обысков.

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