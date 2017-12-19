10-летний россиянин сыграл раба-повстанца в новых "Звёздных войнах"

В фильме "Звёздные войны. Эпизод VIII. Последние джедаи" снялся 10-летний россиянин. Об этом в своём "инстаграме" сообщил отец выходца из Кабардино-Балкарии Темирлана Блаева.
Наконец пришло время когда мы можем рассказать о том, что нашему Темирлану @tem_blai посчастливилось получить роль в Звёздных Войнах 8! Полтора года мучительного ожидания позади и до последнего дня мы не знали войдёт он в финальный релиз или нет. Роль небольшая, но очень важная. Надеюсь вам понравится! It is finally that time when we can announce that our Temi @tem_blai is a very lucky boy who got a role in Star Wars 8! It was a 1.5 years of painful waiting and up to the last day we didn't know is he included in the final cut or not. The role is small but very important. I hope you'll like it!
Роль была эпизодической, но важной для мальчика, поскольку она стала первой в его актёрской карьере. Блаев сыграл раба, который следит за фатирами в городе Канто-Байт. Согласно сюжету его персонаж помогает двум героям сбежать от полиции.
Напомним, мировая премьера восьмого эпизода состоялась 9 декабря. Действие начинается после событий фильма "Звёздные войны. Эпизод VII. Пробуждение силы".
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