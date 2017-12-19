Верховный суд на 10 лет сократил срок бывшему генералу Сугробову

Верховный суд РФ смягчил приговор экс-главе Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД Денису Сугробову. Вместо 22 лет он должен будет провести в тюрьме 12. Отметим, виновным он себя не признаёт.
Как писал Лайф, Сугробов является одним из главных фигурантов уголовного дела о превышении должностных полномочий и организации преступного сообщества. Ему было предъявлено обвинение по 11 преступлениям. В апреле текущего года суд приговорил экс-генерала к 22 годам строгого режима.
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