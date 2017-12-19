Путин: России небезразлично, куда убегут террористы из Сирии

Президент РФ Владимир Путин заявил, что России небезразлично, в какую именно страну убегут террористы после разгрома в Сирии. Он призвал сотрудничать спецслужбы стран СНГ для наиболее эффективного контроля за ситуацией с боевиками.

— Ситуация очень обострилась. Для нас небезразлично, конечно, куда будут возвращаться и убегать террористы после достаточно эффективных действий, как вы знаете, российских вооружённых сил, скажем, в Сирии, — пояснил лидер страны.

Как уже сообщал Лайф, Владимир Путин отдал приказ вывести российскую группировку войск с территории Сирии. Сейчас там действует две базы — Хмеймим и Тартус.