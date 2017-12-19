Поймали на живца. Приставы взыскали долг с новосибирца в очереди за iPhone X

Молодой человек нигде официально не работает и поэтому "решил, что кредитные деньги с него не смогут взыскать".

Судебные приставы в Новосибирске поймали задолжавшего по кредиту 120 тысяч рублей айтишника в очереди за iPhone X и вынудили его расплатиться с банком вместо покупки заветного смартфона.

— Встреча должностных лиц и гражданина Г. произошла в очереди на кассу: сияющий должник сжимал в руках выписку на получение iPhone X, — сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по региону.

Как уточнили в ведомстве, новосибирец 1987 года рождения нигде официально не работает и поэтому "решил, что кредитные деньги с него не смогут взыскать". Однако приставы выяснили, что молодой человек занимается разработкой сайтов и недавно получил деньги за свои услуги. Кроме того, они узнали о желании должника приобрести новый "яблочный" смартфон, после чего устроили засаду в магазине.

— Никогда я ещё так не ошибался, — сказал 30-летний мужчина, расставаясь с деньгами.

Айтишник признался, что его "сжигает стыд".