В Чувашии поезд протаранил ехавшую на красный свет фуру — видео

В Чувашии пассажирский поезд протаранил ехавшую на красный свет на железнодорожном переезде грузовую фуру. Видеозапись с места в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LifeCorr (доступно на Android и iOS).

На кадрах видно, как поезд протянул грузовик более чем на сто метров от переезда. Известно, что инцидент произошёл на перегоне Цивильск — Траки Горьковской железной дороги. На момент столкновения в вагонах поезда находилось 78 человек. Сообщается, что пострадало два человека.