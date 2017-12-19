Мосгорсуд ужесточил приговор Пирумову

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Мосгорсуд ужесточил приговор Пирумову

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Бывший заместитель министра культуры РФ Григорий Пирумов. Фото © РИА Новости/Кирилл Каллиников

Штраф бывшему замминистра культуры был увеличен втрое. Кроме того, он был лишён всех госнаград.

Мосгорсуд ужесточил приговор бывшему замминистра культуры РФ Григорию Пирумову по делу о хищениях. Штраф был увеличен втрое, также Пирумов был лишён всех государственных наград.

— Приговор в отношении Пирумова изменить, назначить ему штраф в размере 1 миллиона рублей и лишить его госнаград, — говорится в постановлении суда.

Ранее Пирумову был назначен штраф в размере 300 тысяч рублей. Бывший замминистра был осуждён на 1,5 года колонии, но был освобождён в зале суда в связи с отбытием срока.

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