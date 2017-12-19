Ещё один обвиняемый в захвате заложников в Будённовске пойдёт под суд

В результате теракта в 1995 году было захвачено более полутора тысяч человек, погибло — 129, более 300 были ранены.

В Ростове-на-Дону будут судить ещё одного обвиняемого в захвате заложников в Будённовске в 1995 году, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ. Приговор вынесет Северо-Кавказский окружной военный суд.

— Заместитель генерального прокурора Иван Сыдорук утвердил обвинительное заключение по уголовному делу уроженца Чечни Бадрудди Даудова. Он обвиняется в захвате заложников, участии в банде и теракте, — говорится в сообщении.

Напомним, в июне 1995 года группа террористов численностью 195 человек, возглавляемая Шамилем Басаевым, захватила в заложники более полутора тысяч жителей Будённовска, согнав людей в местную больницу. Боевики потребовали у российских властей остановить военные действия в Чечне и вступить в переговоры с режимом Джохара Дудаева.

В результате штурма 17 июня был освобождён 61 заложник. После переговоров, спустя два дня, террористы освободили оставшихся заложников, власти согласились на прекращение боевых действий в Чечне и вывод войск, а боевики смогли вернуться в Чечню. В результате теракта 129 человек погибло, более 300 были ранены.

Как ранее писал Лайф, следователи установили ещё двух подозреваемых в теракте в Будённовске.