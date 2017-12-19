СМИ: Приговор Улюкаеву заставил чиновников "шарахаться" от корзинок с подарками

Руководство ведомств и министерств запрещает помощникам вносить в приёмную различные презенты к Новому году. В особой опале оказались сувениры от нефтяников.

Российские чиновники практически перестали принимать новогодние подарки после того, как дело экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева прогремело на всю страну. Как сообщает The Bell, особенно негативную реакцию вызывают презенты в виде корзин.

— Корзины вообще нельзя, ни в каком виде, ни с едой, ни с вином, ни даже с цветами — от них уже на входе шарахаются, — рассказал изданию помощник одного из министров.

В другом федеральном министерстве журналистам рассказали, что руководство распорядилось вообще не вносить в приёмную подарки, а особенно — от нефтяников. В результате в преддверии Нового года в коридоре скопилось немало пакетов, коробок и пресловутых корзин. Причём содержимое большинства из них угадывается невооружённым глазом — это конфеты и бутылки спиртного, но чиновники даже не приближаются к ним (на всякий случай).

Иногда внутренние запреты вводятся на подарки от сотрудников вполне определённой госкомпании, добавляет издание. Так, один из федеральных чиновников признался, что не стал принимать подарок от представителя "Роснефти".

Напомним, корзинка с колбасой стала настоящим мемом после того, как в ходе заседания в Замоскворецком суде Москвы прокурор зачитал стенограмму беседы между экс-министром Алексеем Улюкаевым и главой "Роснефти" в момент передачи взятки. На записи слышно, как Сечин попросил Улюкаева не забыть взять корзину с колбасой. После чего в СМИ появилась фотография той самой "корзинки".