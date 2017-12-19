Путин назначил нового руководителя Россотрудничества

Стало известно, кто займёт пост главы Россотрудничества. Президент РФ Владимир Путин назначил на это место посла по особым поручениям МИД Элеонору Митрофанову, сообщается на сайте Кремля.
Митрофанова сообщила, что приступит к работе в течение двух дней. Комментируя своё назначение РИА "Новости", она отметила, что нужно "создавать диалоговые площадки в странах, где у нас есть сложности во взаимоотношениях".
— Приоритетом будут страны СНГ во всех аспектах: и развитие культурного сотрудничества, и расширение преподавания русского языка, подготовка преподавателей русского языка, — рассказала она.
Напомним, прежнюю главу Россотрудничества президент уволил 26 сентября. Занимавшая этот пост Любовь Глебова была назначена на должность члена Совета Федерации от Удмуртии.
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