Путин назначил нового руководителя Россотрудничества

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Путин назначил нового руководителя Россотрудничества

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Владимир Путин.  Фото: ©РИА Новости/Алексей Дружинин

Им стала посол по особым поручениям МИД Элеонора Митрофанова. Она обещает приступить к работе в течение двух дней.

Стало известно, кто займёт пост главы Россотрудничества. Президент РФ Владимир Путин назначил на это место посла по особым поручениям МИД Элеонору Митрофанову, сообщается на сайте Кремля.

<p>Новый руководитель Россотрудничества Элеонора Митрофанова. Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев</p>

Митрофанова сообщила, что приступит к работе в течение двух дней. Комментируя своё назначение РИА "Новости", она отметила, что нужно "создавать диалоговые площадки в странах, где у нас есть сложности во взаимоотношениях".

— Приоритетом будут страны СНГ во всех аспектах: и развитие культурного сотрудничества, и расширение преподавания русского языка, подготовка преподавателей русского языка, — рассказала она.

Напомним, прежнюю главу Россотрудничества президент уволил 26 сентября. Занимавшая этот пост Любовь Глебова была назначена на должность члена Совета Федерации от Удмуртии.

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