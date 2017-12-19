В метро Берлина пенсионер с пистолетом требовал от девушки уступить ему место

Пожилой мужчина требовал от 25-летней пассажирки уступить ему место, угрожая девушке пистолетом. О произошедшем сообщает немецкая столичная полиция.
Отмечается, что 78-летний мужчина начал агрессивно требовать уступить ему место, представился полицейским и показал пистолет — оружие он вёз в пакете для продуктов. Судя по всему, большого впечатления на пассажирку выступление не произвело, так как через некоторое время пенсионер пересел в соседний вагон.
Вскоре его поймали стражи порядка.
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