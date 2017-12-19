Десятки зверей сварились заживо в контактном зоопарке — видео

Из-за прорыва трубы погибли тигровый питон, удавы, игуаны, гекконы, хамелеон, агамы, кролики, шиншиллы, хомячки и даже мадагаскарские тараканы.

Несколько десятков животных сварились заживо и задохнулись в контактном зоопарке Павлодара из-за прорыва трубы с горячей водой. Пользователи Сети опубликовали видео с места происшествия.

На кадрах видны находящиеся в клетках мёртвые тела животных. Жертвами, как сообщают местные СМИ, стали порядка 50 животных, в том числе экзотических. Среди зверюшек — тигровый питон, удавы, игуаны, гекконы, хамелеон, агамы, кролики, шиншиллы, хомячки и даже мадагаскарские тараканы. Живыми остались только агама и удав.

Этот зоопарк был уникален тем, что каждого из животных можно было потрогать и погладить. Его хозяева хранят тела мёртвых в холодном помещении, чтобы потом можно было сделать вскрытие. Уже подано заявление в полицию.

Сообщается, что прорывы трубы были и ранее, только за месяц их было три раза. Сантехники ставили заплатки, но при этом говорили, что трубы непригодны для отопления.