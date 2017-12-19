В Боснии и Герцеговине задержали 6 человек за убийство сербов 15-летней давности

По официальным данным, 10 июня 1992 года в селе Чемерно погибло около 30 человек в возрасте от 16 до 80 лет.

На территории боснийских общин Какань и Илияш задержали шестерых бывших военных за массовое убийство сербов во время вооружённого конфликта 1992–1995 годов.

— Они подозреваются в совершении преступлений против гражданского населения, военнопленных, противозаконном убийстве и ранении противника, нарушении законов и обычаев войны в районе села Чемерно в муниципалитете Илияш в 1992 году, — сообщает Агентство по расследованиям и защите (SIPA) Боснии и Герцеговины (БиГ).

Задержанными оказались бывшие командиры и рядовые члены мусульманской Территориальной обороны и армии Республики БиГ.

Напомним, нападение бошняков (славян-мусульман) на сербское село Чемерно 10 июня 1992 года стало одним из резонансных преступлений того времени. За один день в населённом пункте было убито около 30 местных жителей в возрасте от 16 до 80 лет, среди которых было десять женщин.

По разным оценкам, в ходе гражданской войны в Боснии и Герцеговине между хорватами, сербами и бошняками 1992–1995 годов погибло свыше 100 тысяч человек.