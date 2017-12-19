"Неизгладимые впечатления". Хантсман рассказал о встрече с космонавтом Леоновым

Легендарный советский космонавт выступал в школе будущего посла в 1997 году, когда тот был ещё подростком.

Посол США в РФ Джон Хантсман вспомнил встречу с американским астронавтом Томом Стаффордом и советским космонавтом Алексеем Леоновым. Покорители космоса выступали в его школе, когда Хантсман был ещё подростком.

— Впечатления, которые они оба оставили, так долго не оставляли меня, были настолько неизгладимыми, что я помню о них до сих пор, — отметил он, выступая перед началом прямого эфира NASA с МКС, куда прибыл сегодня новый экипаж.

Леонов и Стаффорд, по признанию Хантсмана, пробудили у него много размышлений о "важности космоса, положении космонавтов в обществе как героев сегодняшнего дня".

Алексей Леонов — советский космонавт, первый человек, вышедший в открытый космос. Именно он в паре с Валерием Кубасовым осуществил стыковку советского космического корабля "Союз" с американским "Аполлоном".