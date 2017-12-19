"Допускал много ошыбок". Пресс-секретарь Порошенко опубликовал письмо Саакашвили

Бывший губернатор Одесской области пообещал не прибегать к дальнейшей дестабилизации, однако своего слова не сдержал, заявил Святослав Цеголко.

Пресс-секретарь президента Украины опубликовал на своей странице в "Фейсбуке" письмо, отправленное Петру Порошенко экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Святослав Цеголко пояснил, что послание было решено обнародовать, "учитывая комментарии самого Саакашвили, в которых он манипулирует содержанием этого письма".

Судя по тому, что опубликовал пресс-атташе, бывший губернатор Одесской области признал, что допускал много политических ошибок. Причём Саакашвили написал это слово, как "ошыбок". Кроме того, в послании встречаются такие слова, как "несмотрья", "деескалировать".

Саакашвили также пообещал не прибегать к дальнейшей дестабилизации. Вдобавок в письме он предложил вступить в переговоры.

В комментарии к публикации Цеголко написал, что, "как свидетельствует штурм Международного центра культуры и искусств на Аллее героев Небесной сотни, своего слова господин Саакашвили не сдержал".