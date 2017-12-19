В Таиланде отец-одиночка пять лет держал сына в деревянной клетке

Мужчина рассказал, что запирал ребёнка в импровизированном загоне, потому что его не с кем было оставить.

Житель Таиланда на протяжении пяти лет держал своего девятилетнего сына, который испытывает проблемы с психикой, в деревянной клетке. Видео опубликовало издание The Daily Mail.

Отец пояснил, что в четырёхлетнем возрасте мальчик получил серьёзную травму головы. После того как жена сбежала, мужчина, уходя на работу, оставлял ребёнка в импровизированном загоне, так как за ним некому было присматривать. Оставлять сына одного отец боялся.

После публикации кадров местные социальные службы оказали мужчине материальную помощь, а представители Красного Креста пообещали помочь в лечении ребёнка. Тем не менее в отношении отца мальчика начато разбирательство.