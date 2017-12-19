Суд отменил решение о запрете в России BlaBlaCar

Ранее Тимашевский районный суд принял решение запретить сервис. Однако теперь угроза закрытия над ним не висит.

Краснодарский краевой суд отменил решение нижестоящей инстанции о запрете в России сервиса BlaBlaCar. Ранее соответствующее решение было принято Тимашевским районным судом.

После принятия решения Тимашевским судом российский оператор сервиса BlaBlaCar "Комьюто Рус" подал апелляцию в высшую инстанцию. Если бы решение не было отменено, Роскомнадзор должен был бы заблокировать сервис в России.

Сервис BlaBlaCar позволяет водителям, часто ездящим на дальние расстояния, брать к себе попутчиков за небольшую плату, экономя тем самым на бензине. Для остальных это способ недорого добраться в нужное место.