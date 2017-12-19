Три человека погибли и пять ранены в ходе обстрела восточных районов Дамаска

Район Заблатни на востоке Дамаска подвергся миномётному обстрелу со стороны боевиков, в результате чего три человека погибли, а пятеро получили ранения. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на полицию.
Отмечается, что регулярным миномётным и ракетным обстрелам города подвергается исторический центр Дамаска. Тем самым нарушаются договорённости, которые были достигнуты в Астане.
В начале декабря Лайф писал о том, что два человека погибли и семеро ранены в результате обстрела сирийской столицы.
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