Три человека погибли и пять ранены в ходе обстрела восточных районов Дамаска

Обстрелы окраин и центра столицы Сирии участились в конце сентября текущего года.

Район Заблатни на востоке Дамаска подвергся миномётному обстрелу со стороны боевиков, в результате чего три человека погибли, а пятеро получили ранения. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на полицию.

Отмечается, что регулярным миномётным и ракетным обстрелам города подвергается исторический центр Дамаска. Тем самым нарушаются договорённости, которые были достигнуты в Астане.

В начале декабря Лайф писал о том, что два человека погибли и семеро ранены в результате обстрела сирийской столицы.