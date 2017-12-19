Спецслужбы Греции расследуют угрозы анархистов отравить продукты на Рождество

Ранее они заявили, что с 20 по 24 декабря разместят на полках магазинов смертельно-опасные товары.

Антитеррористическая служба полиции Греции начала расследование появившихся на портале анархистов угроз отравить продукты в супермаркетах по всем Афинам и в Салониках.

— Предварительное расследование поручено антитеррористической службе. Полицейские власти немедленно проинформировали Организацию по контролю за продуктами (EFET) и компании, упомянутые в тексте, — сообщила греческая полиция.

18 декабря активисты организации "Чёрно-зелёные поджигатели" заявили, что на Рождество "приносятся в жертву миллионы живых существ", чтобы удовлетворить вкусы потребителей. Анархисты намерены отравить некоторые продукты соляной кислотой и с 20 по 24 декабря разместить их на полках в разных супермаркетах.

Для большей убедительности на сайте разместили фотографии, как шприцем вводят соляную кислоту в Coca Cola и Coca Cola Light, колбасы компании Yafant и в молоко компании Delta.

Отметим, анархисты не первый раз проводят подобные акции в преддверии Рождества. В частности, подобные угрозы были в 2013 и в 2016 годах.