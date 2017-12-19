В Подмосковье бездомные собаки отгрызли голову пенсионерке

Животные обглодали также руку, а по некоторым данным, и тело 71-летней местной жительницы.

В Истринском районе Подмосковья обнаружено обезображенное тело пенсионерки. По мнению правоохранителей, тело было обглодано собаками. У него не было головы и левого предплечья, сообщает "МК". Также, по некоторой информации, у женщины отсутствовала половина туловища.

По предварительной версии, 71-летняя пенсионерка умерла по естественным причинам. Сейчас причину гибели устанавливают эксперты.

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