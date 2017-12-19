Упавший в Нарьян-Маре Ан-2 был возвращён с кладбища самолётов в Подмосковье

Модернизировать борт взялись три года назад: тогда был заменён двигатель, отказ которого и мог стать причиной крушения.

Потерпевший крушение сегодня в Нарьян-Маре борт Ан-2, 1988 года выпуска, четыре года простоял на кладбище самолётов в Подмосковье. Его поместили туда в 2010 году, а три года назад взялись модернизировать, сообщает Рен ТВ.

Основная версия крушения — отказ двигателя. (Примечательно, что в усовершенствованной модели самолёта вместо поршневого двигателя был установлен турбовинтовой). Среди других версий следователей — ошибка пилота и плохая погода.

Напомним, самолёт, на борту которого находилось 13 человек (двое членов экипажа и 11 пассажиров), рухнул сегодня при взлёте в аэропорту Нарьян-Мара. Отмечается, что он направлялся в заполярный посёлок Харута. По последним данным, четыре человека на борту рейса погибли, в том числе один ребёнок.