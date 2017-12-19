"Империализм в новой бумажке". Политолог назвал противоречия в доктрине Трампа

Отмечается, что против нашей страны будет гибридная война во всех сферах, в особенности в информационной.

Американский истеблишмент сумел навязать президенту США Дональду Трампу свои взгляды. Такое мнение высказал российский политолог, американист Дмитрий Михеев, отметив противоречия в доктрине главы Белого дома.

— Вроде Трамп повторяет, что Америка превыше всего, но явно говорит об активном американском участии в конкуренции за лидерство. Очертили три направления: основные противники, "страны-изгои", террористические организации, — сказал Михеев в эфире радио Sputnik.

По мнению политолога, США расценивают Россию и Китай как основных соперников в борьбе за лидерство, а значит, против нашей страны будет многосторонняя гибридная война как в экономической сфере, так и в военной, политической и информационной.

— Доктрина фактически утверждает активную роль США в мире, от которой Трамп хотел отказаться, — отмечает Михеев, добавляя, что сейчас США возвращаются к традиционной политике империализма, "обёрнутой в слегка обновлённую бумажку".

Как ранее писал Лайф, Дональд Трамп заявил о намерении восстановить "мир через силу".