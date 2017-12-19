Фура с шоколадом и кошачьим кормом таинственно исчезла по дороге в Ленобласть

Машина выехала со склада в Подмосковье с ценным грузом, после чего 47-летний водитель перестал выходить на связь.

Грузовик с шоколадом и кормом для животных пропал по пути из Московской в Ленинградскую область.

Представитель транспортной компании рассказал, что организация заключила договор с подрядчиком на перевозку груза. Автомобиль Freightliner с полуприцепом выехал со склада в Ступинском районе Подмосковья с шоколадом и кормом для животных, после чего 47-летний уроженец Коми, управлявший ею, перестал выходить на связь.

— Груз водителем был получен 16 декабря, однако до настоящего времени в место назначения не привезён, связь с водителем потеряна, — сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Правоохранители проводят проверку, устанавливаются обстоятельства пропажи грузовика.

Ранее на трассе между Москвой и Кубанью исчезла фура с водкой на сумму около 3,3 миллиона рублей.