В Москве задержали потрошителя, отрезавшего сварщику голову и половые органы

Им оказался 45-летний приезжий из Иркутска, работавший водителем у крупного жилищного чиновника.

Оперативники МУРа раскрыли жестокое убийство, совершённое несколько дней назад в помещении автомастерской на юге столицы. Как сообщалось ранее, потрошитель обезглавил свою жертву, отрезал ноги, руки и даже половые органы. Кроме того, на теле убитого насчитали около 40 ножевых ранений.

По данным "МК", убийцей оказался 45-летний приезжий из Иркутска, работавший водителем у крупного жилищного чиновника. Он же являлся соседом убитого по автомастерской.

Сейчас оперативники проверяют его на причастность к аналогичным убийствам по всей России.

Ранее сообщалось, что мотивом убийства стала ревность. Однако эта информация в ходе допроса подозреваемого не подтвердилась.