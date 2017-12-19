Можно, но осторожно. В МИД назвали топ проблемных стран для российских туристов

Отмечается, что чаще всего нештатные ситуации происходят в государствах с насыщенным турпотоком.

В Министерстве иностранных дел России назвали пять стран, на территории которых граждане нашей страны чаще всего сталкиваются с проблемами во время отдыха. По словам главы ситуационно-кризисного центра при МИД РФ Владимира Тарабрина, речь идёт о Таиланде, Турции, Доминиканской Республике, Болгарии и Индии.

— Преимущественно речь идёт о дорожно-транспортных происшествиях, о кражах, разбойных нападениях, о происшествиях на воде, а также несчастных случаях в горах — с альпинистами и горнолыжниками, — приводит его слова "Интерфакс".

Кроме того, Тарабрин упомянул страны, в которые с туристическими целями ехать в принципе не стоит, — это государства с террористической угрозой, как, например, северо-восток Нигерии или Афганистан.

Как писал Лайф, ранее Роспотребнадзор предупредил российских туристов о риске заражения чумой в Китае.