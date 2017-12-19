Под суд пойдёт банда, шесть лет державшая в страхе город в Челябинской области

Сообщается, что членов группировки обвиняют в шести уголовных статьях. Им светит до 15 лет колонии.

Прокуратура Челябинской области направила в суд уголовное дело против участников ОПГ, которых боялся весь город Карталы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

Основателем группировки оказался житель города, криминальный авторитет. Злоумышленники начиная с 2010 года занимались вымогательством с применением насилия, мошенничеством и незаконным оборотом оружия. Их жертвами стали 25 человек. По данным издания, ущерб от действий преступников составил 3,85 миллиона рублей.

В ходе предварительного следствия у обвиняемых обнаружили и арестовали имущество на общую сумму свыше 10 миллионов рублей. Также было изъято огнестрельное оружие: наганы, обрезы, револьвер и автомат Калашникова.

Членов группировки обвиняют по шести статьям Уголовного кодекса. Им грозит до 15 лет лишения свободы.