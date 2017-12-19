Праздник к нам приходит. В Германии 100 ящиков пива вывалились из фуры на дорогу

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Праздник к нам приходит. В Германии 100 ящиков пива вывалились из фуры на дорогу

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Фото © РИА Новости/Алексей Филиппов

68-летний водитель не заметил, что кузов повредился, и продолжил движение по трассе.

Более ста коробок пива вывалились из кузова грузовика в ночь на понедельник в районе города Треббин на востоке Германии. Пиво заливало дорогу, в некоторых местах движение было парализовано часами. Ущерб составил более 20 тысяч евро, пишет Märkische Allgemeine.

Этому предшествовало ДТП: фура выехала на обочину и врезалась в деревья, столб и дорожный знак. 68-летний водитель не заметил, что кузов оказался повреждён, и продолжил движение.

Остановился он только через два километра, когда большая часть груза осталась на дороге. Ящики заблокировали движение на несколько часов.

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