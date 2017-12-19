Бортников рассказал о предотвращённых в России в 2017 году терактах

В 2017 году в России было предотвращено 23 теракта, сообщил директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников. Об этом он сказал в интервью "Российской газете".

— В результате принятых за последние шесть лет мер практически в десять раз снизилось количество совершаемых в России преступлений террористической направленности, — отметил директор ФСБ.

Бортников также рассказал и об экономических преступлениях. По его словам, за последние пять лет ФСБ предотвратила преступления, которые могли нанести ущерб России как минимум на 900 миллиардов рублей.