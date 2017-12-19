США ввели санкции против двух российских оборонных компаний

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США ввели санкции против двух российских оборонных компаний

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Фото © РИА Новости/ Наталья Селиверстова

По мнению американских властей, "деятельность этих компаний противоречит интересам нацбезопасности" страны.

В чёрный список Министерства торговли США попали две российские оборонные компании — АО "Опытное конструкторское бюро "Новатор" и АО "Федеральный научно-производственный центр "Титан-Баррикады".

По мнению американских властей, "деятельность этих компаний противоречит интересам нацбезопасности" страны.

Теперь для всей американской продукции, поступающей этим российским компаниям из США, будет действовать режим экспортного лицензирования. Это коснётся также продукции из других стран с американскими составляющими.

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