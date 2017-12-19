"Как чёрт из табакерки". Матвиенко прокомментировала появление криптовалюты

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"Как чёрт из табакерки". Матвиенко прокомментировала появление криптовалюты

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Валентина Матвиенко. Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия оказалась не готова к появлению криптовалюты. Она отметила, что сейчас необходимо урегулировать работу в этой сфере.

— Эта криптовалюта, она как чёрт из табакерки выскочила, сегодня уже на биржах торгуется, а мы не готовы к этому, — сказала Матвиенко на совместном заседании президиума научно-экспертного совета и правления Интеграционного клуба.

По мнению спикера верхней палаты парламента, нужно проводить дискуссии специалистов и экспертов, чтобы работать на опережение.

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