"Как чёрт из табакерки". Матвиенко прокомментировала появление криптовалюты

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия оказалась не готова к появлению криптовалюты. Она отметила, что сейчас необходимо урегулировать работу в этой сфере.

— Эта криптовалюта, она как чёрт из табакерки выскочила, сегодня уже на биржах торгуется, а мы не готовы к этому, — сказала Матвиенко на совместном заседании президиума научно-экспертного совета и правления Интеграционного клуба.

По мнению спикера верхней палаты парламента, нужно проводить дискуссии специалистов и экспертов, чтобы работать на опережение.