"Давление и санкции". В Киеве "придумали" способ вернуть Крым

По мнению Грымчака, содержание региона скоро станет для РФ "токсичным" и его передача Незалежной будет "спасением" для страны.

Давление и санкции в отношении России приведут не только к передаче Крыма Украине, но и к возвращению Донецкой и Луганской народных республик под контроль Киева. Это мнение высказал украинский замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Юрий Грымчак.

— Это давление: экономическое, финансовое и другое. То есть это очень серьёзные санкции. Повторяю слова, что Россия должна заплатить очень и очень дорого за свою политику, — приводит его слова издание "Апостроф".

По мнению Грымчака, в какой-то момент содержание полуострова станет для РФ "токсичным" и его передача Украине будет "спасением" для Москвы.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Крым останется в составе России и данная тема закрыта раз и навсегда.