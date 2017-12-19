Глава ФСБ: Военная контрразведка обеспечила безопасность авиабазы Хмеймим

Александр Бортников подчеркнул, что ведомство серьёзно относится к вопросу укрепления потенциала органов безопасности.

В обеспечении безопасности российской авиабазы Хмеймим в Сирии помогла военная контрразведка. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, добавив, что терактов и нападений на аэродром допущено не было.

Как отметил глава ведомства, добытая развединформация помогла также успешному проведению большого количества специальных и войсковых операций. В данный момент для спецслужб создаётся новое поколение беспилотников и систем управления роботизированными комплексами.

— Продолжается ввод в эксплуатацию разработанных ведомственными специалистами новейших образцов вооружения и специальных технических средств, не имеющих аналогов в мире, — подчеркнул Бортников, добавив, что ФСБ серьёзно относится к вопросу укрепления научно-технического и боевого потенциала органов безопасности.

Как писал Лайф, ранее глава ФСБ предупредил о смене стратегии ИГИЛ*.

* Деятельность организации запрещена в России решением Верховного суда.