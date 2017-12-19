Отчиму вынесли приговор за убийство 17-летнего пасынка, закрывшего мать от пули

Мужчине назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 16 лет в колонии строгого режима.

В Ростовской области вынесли приговор мужчине, застрелившему сына своей сожительницы в разгар семейной ссоры. Подсудимого на 16 лет отправили в колонию строгого режима, сообщает сайт СУ СКР по региону.

По данным следствия, 42-летний Анатолий Лелекин пару лет назад приобрёл нелегальное охотничье ружьё и изготовил из него обрез. 27 ноября прошлого года во время ссоры он, находясь в алкогольном опьянении, достал оружие и начал им угрожать гражданской жене.

— За мать вступился её 17-летний сын, он даже в какой-то момент закрыл женщину грудью — и именно в эту секунду Лелекин выстрелил. Молодой человек получил ранение, был доставлен в больницу, где скончался, — сообщили следователи.

С места происшествия убийца попытался скрыться, но был пойман и задержан. Отмечается, что ранее он уже был судим за незаконный оборот наркотиков.