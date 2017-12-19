Бывшего мэра Нижнего Новгорода отправили в СИЗО до 17 февраля

Экс-главу Нижнего Новгорода Олега Сорокина, обвиняемого в получении крупной взятки, заключили под арест на два месяца. Такое решение вынес сегодня Нижегородский райсуд.

Добавим, что должность градоначальника он занимал с 25 октября 2010 года по 7 октября 2015 года. Именно в этот период, по данным следствия, он "лично получил взятку в виде незаконного оказания услуг имущественного характера в особо крупном размере". Ранее Лайф сообщал, что речь идёт о сумме $1 млн.

О задержании Сорокина стало известно сегодня утром. Перед этим у него дома прошли обыски.