Сибирский потрошитель расчленил жертву из-за курения

Стала известна причина жестокой расправы над сотрудником автомастерской на юге столицы. Изначально сообщалось, что оппоненты не поделили между собой внимание одной женщины, однако в ходе допроса подозреваемого выяснилось, что приезжий из Иркутска убил и расчленил сварщика из-за курения.

По данным "МК", потрошитель и его жертва были соседями по мастерской. Погибший был заядлым курильщиком, а убийце постоянно не хватало свежего воздуха. По этой причине мужчины уже неоднократно ругались и выясняли отношения на повышенных тонах. Так было и в этот раз: сперва произошла словесная перепалка, а вскоре сосед-"антитабачник" схватился за нож.

Как сообщалось ранее, убийца обезглавил свою жертву, отрезал ноги, руки и даже половые органы. Кроме того, на теле убитого насчитали около 40 ножевых ранений.

Подозреваемый арестован. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".