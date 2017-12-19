Вы это серьёзно? "123456" и "password" снова возглавляют антирейтинг паролей

Большинство пользователей соцсетей и гаджетов по-прежнему не умеют защищать свои аккаунты.

Вот уже несколько лет подряд эксперты из компании SplashData составляют список самых неудачных паролей. Текущий год не стал исключением: они вновь представили рейтинг худших кодов, которые используют пользователи Интернета для своих аккаунтов, сообщает Motherboard.

Так, первое место досталось паролю 123456, второе — password, третье — тоже цифры, но уже дополненная комбинация — 12345678.

В списке не самых лучших способов защитить свой аккаунт такие комбинации, как qwerty, football, admin, welcome, login, abc123, dragon, master и passw0rd. Касаемо последнего, то тут многие юзеры думают, что если заменить букву "о" на "0" или наоборот, это усложнит работу хакерам, однако об этой уловке они уже давно знают и без труда обходят её, сообщают программисты.

Но если приведённые выше примеры — это уже ламмерская классика, то ниже будут представлены нововведения это года. Так, среди новых, но таких же неудачных паролей, комбинации letmein, iloveyou, monkey, starwars, hello, freedom, whatever, qazwsx и trustno1.

Эксперты настоятельно рекомендуют использовать сложные пароли, которые будут состоять из букв, цифр и специальных символов, к примеру решётка, подчёркивание, тире и так далее. Кроме того, они советуют подключить себе двухфакторную авторизацию, которая позволяет входить в аккаунт только после подтверждения кодом из СМС.