Советский спутник-разведчик "Целина-Д" упал в Тихий океан

Ранее сообщалось, что не сгоревшие в плотных слоях атмосферы фрагменты могли достигнуть поверхности планеты в ноябре.

С радаров над территорией Южной Америки исчез советский разведывательный спутник "Целина-Д". Как сообщается на сайте Satflare.com со ссылкой на данные Командования воздушно-космической обороны Северной Америки, он, вероятно, упал в Тихий океан.

Спутник перестал отслеживаться 17 декабря в 19:39 по московскому времени, что, как правило, означает, что аппарат окончательно сошёл с орбиты.

Отметим, военный летательный аппарат сконструировали на украинским КБ "Южное" им. М.К. Янгеля. Он был запущен 31 марта 1982 года с космодрома Плесецк.

Ранее специалисты командования сообщали о возможном падении "Целины-Д" в ноябре текущего года.