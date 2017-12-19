Советский спутник-разведчик "Целина-Д" упал в Тихий океан

С радаров над территорией Южной Америки исчез советский разведывательный спутник "Целина-Д". Как сообщается на сайте Satflare.com со ссылкой на данные Командования воздушно-космической обороны Северной Америки, он, вероятно, упал в Тихий океан.
Спутник перестал отслеживаться 17 декабря в 19:39 по московскому времени, что, как правило, означает, что аппарат окончательно сошёл с орбиты.
Отметим, военный летательный аппарат сконструировали на украинским КБ "Южное" им. М.К. Янгеля. Он был запущен 31 марта 1982 года с космодрома Плесецк.
Ранее специалисты командования сообщали о возможном падении "Целины-Д" в ноябре текущего года.
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