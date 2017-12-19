"Пришло время". Талызина оценила отказ Первого канала от показа "Иронии судьбы"

При этом исполнительница одной из ролей в картине Эльдара Рязанова отметила, что сама всегда пересматривает фильм.

Актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Валентина Талызина прокомментировала информацию о том, что впервые за десять лет Первый канал не покажет фильм "Ирония судьбы, или С лёгким паром!".

— Пришло время, и отказался (Первый канал. — Прим. ред.), им виднее. Я не могу ничего сделать. Я всегда смотрю, — приводит RT слова актрисы.

В картине Валентина Талызина озвучила главную героиню картины Надю, которую сыграла Барбара Брыльска, а также исполнила роль её подруги.

Советский и российский актёр театра и кино Андрей Мягков, исполнивший главную роль в фильме, заявил, что настало время прекратить его показ, чтобы не делать из него посмешище.

Ранее стало известно, что в этом году легендарный фильм Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С лёгким паром" не будет транслироваться на Первом канале. Его покажут на "России-1".