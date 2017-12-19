Путин поблагодарил лидера Сербии за открытие парка имени ансамбля Александрова

Так был назван парк в центре Белграда. На его территории есть памятная доска в честь погибших музыкантов.

На пресс-конференции по итогам двусторонних переговоров президент РФ Владимир Путин поблагодарил лидера Сербии Александара Вучича за то, что в центре Белграда открыли парк в честь погибших артистов Ансамбля песни и пляски им. Александрова.

— Я поблагодарил президента Сербии за решение назвать парк в центре Белграда в честь этого военно-музыкального коллектива и в память об артистах этого коллектива, погибших в авиакатастрофе в декабре 2016 года, — отметил Путин.

Президенты договорились укреплять контакты между народами, расширять туристический обмен, в том числе создавать благоприятные условия для пребывания и работы россиян на территории Сербии и сербов в России.

Александр Вучич пригласил Владимира Путина посетить открытие храма Святого Саввы. Он также выразил благодарность российской стороне за помощь при строительстве этой церкви.

Напомним, почти год назад самолёт Минобороны РФ потерпел крушение в Чёрном море. На борту было восемь членов экипажа и 84 пассажира, в том числе музыканты ансамбля им. Александрова и съёмочные группы Первого канала и телеканала "Звезда".