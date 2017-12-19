Фрик-звезда Света Яковлева "кинула" столичный салон красоты

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Фрик-звезда Света Яковлева "кинула" столичный салон красоты

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По словам стилиста, за своё преображение девушка должна была заплатить 2700 рублей.

Известная своим участием в ряде телешоу Светлана Яковлева оказалась в центре очередного скандала. Как стало известно Лайфу, 18 декабря девушка посетила в Москве салон красоты, однако отказалась оплачивать услуги, заявив, что она звезда.

<p>Фото: ©Instagram</p>

Как отметил коммерческий директор салона Александр Трибунский, Яковлева осталась довольна работой мастеров, однако убежала, не заплатив. При этом она забыла в салоне свой мобильный телефон.

— Она должна была заплатить 2200 рублей за мытьё головы и укладку и 500 рублей за маникюр, — рассказала звёздный стилист Полина Мечковская, добавив, что в салоне не понимают, почему блогер сочла возможным пользоваться услугами бесплатно.

Отмечается, что после инцидента Яковлева стала публиковать в Сети фотографии с рекламой салона, однако за своим телефоном так и не вернулась.

Напомним, Светлана Яковлева известна своим участием в таких телешоу, как "Минута славы", "Давай поженимся" и других. Как писал Лайф, в 2013 году она была задержана за кражу.

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