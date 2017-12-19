Фрик-звезда Света Яковлева "кинула" столичный салон красоты

По словам стилиста, за своё преображение девушка должна была заплатить 2700 рублей.

Известная своим участием в ряде телешоу Светлана Яковлева оказалась в центре очередного скандала. Как стало известно Лайфу, 18 декабря девушка посетила в Москве салон красоты, однако отказалась оплачивать услуги, заявив, что она звезда.

Как отметил коммерческий директор салона Александр Трибунский, Яковлева осталась довольна работой мастеров, однако убежала, не заплатив. При этом она забыла в салоне свой мобильный телефон.

— Она должна была заплатить 2200 рублей за мытьё головы и укладку и 500 рублей за маникюр, — рассказала звёздный стилист Полина Мечковская, добавив, что в салоне не понимают, почему блогер сочла возможным пользоваться услугами бесплатно.

Отмечается, что после инцидента Яковлева стала публиковать в Сети фотографии с рекламой салона, однако за своим телефоном так и не вернулась.

Напомним, Светлана Яковлева известна своим участием в таких телешоу, как "Минута славы", "Давай поженимся" и других. Как писал Лайф, в 2013 году она была задержана за кражу.