Электрошокеры и дубинки. Кабмин утвердил список особого вооружения пограничников

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Электрошокеры и дубинки. Кабмин утвердил список особого вооружения пограничников

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Фото: © РИА Новости/Макс Ветров

Кроме того, перечень включает различные наручники, слезоточивые вещества и светозвуковые устройства.

Российские пограничники впервые получат на вооружение электрошокеры, светозвуковые гранаты, резиновые дубинки и другое служебное оснащение нелетального действия.

— Утвердить прилагаемый перечень специальных средств, состоящих на вооружении пограничных органов Федеральной службы безопасности, — говорится в распоряжении кабмина от 16 декабря 2017 года № 2855-р, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Кроме того, перечень включает различные наручники, слезоточивые вещества, светозвуковые устройства отвлекающего воздействия (патроны, гранаты, выстрелы), а также устройства для принудительной остановки транспорта.

Согласно документу, новое оснащение пограничники могут применять в составе пограничных нарядов, осмотровых групп, экипажей пограничных кораблей и иных подразделений, а также лично при выполнении ими служебных обязанностей по защите российских госграниц.

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