В Горном Алтае супруги избили школьницу, на которую пожаловалась их дочь

Муж и жена силой оттащили восьмиклассницу от её друзей и поволокли по снегу, после чего заявили на неё в полицию.

В Горно-Алтайске родители восьмиклассницы накинулись на школьницу, которая обидела их дочь. До этого девочки поругались, сообщает портал "Новости Горного Алтая". Одна из них пожаловалась матери и отцу на обидчицу и сказала, что её хотели избить.

Родители, недолго думая, устроили разбирательства. Предполагаемую виновницу они нашли около катка. На ролике с камер наблюдения видно, как супруги силой оттащили восьмиклассницу от её друзей и поволокли по снегу.

— В ходе самовольного разбирательства женщина ударила одну из несовершеннолетних <...>, родители вызвали наряд полиции, — рассказывают в правоохранительных органах.

Школьницу доставили в больницу для обследования. Сейчас полиция проводит проверку.