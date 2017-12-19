"Fake news". Трамп раскритиковал очередную статью The Washington Post

Поводом стала публикация, где говорилось, что американский лидер намеревался отозвать кандидатуру Нила Горсача после критики в адрес главы Белого дома.

Президент США Дональд Трамп в очередной раз обвинил газету The Washington Post, которая резко критикует главу государства, в публикации фейковых новостей.

В этот раз поводом послужила статья, где говорилось, что американский лидер намеревался отозвать кандидатуру Нила Горсача в судьи Верховного суда после того, как Горсач раскритиковал Трампа за его отношение к судебной власти. Как обычно бывает в подобных случаях, издание ссылалось на анонимные источники. Дональд Трамп в прошлом враждовал с рядом судей, которые выносили решения не в его пользу.

— Статья в The Washington Post о том, что я был близок к "отзыву" назначения судьи Горсача до того, как кандидатуру одобрили, фейковые новости. Я никогда не имел сомнений на его счёт, и я очень горжусь им и его работой в качестве судьи Верховного суда. Анонимных источников не существует! — написал хозяин Белого дома в "Твиттере".

Ранее президент США опроверг информацию "распространителя фейковых новостей" The New York Times о том, что он много смотрит телевизор.

Напомним, Дональд Трамп неоднократно называл разные СМИ, в том числе Washington Post, фейковыми новостями. В частности, он объявил критикующую его прессу "оппозиционной партией" и "врагами народа".