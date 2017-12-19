В коалиции США заявили о ликвидации трёх главарей ИГИЛ в Ираке и Сирии

Отмечается, что они играли ключевую роль в группировке, а потому уничтожение подрывает деятельность террористов.

Возглавляемая США международная коалиция по борьбе с террористами ИГИЛ* за три недели ликвидировала троих главарей экстремистской группировки в Ираке и Сирии. Об этом сообщил полковник американских сухопутных войск Райан Диллон.

По его словам, уничтожение главарей, играющих ключевую роль в группировке, подрывает руководство ИГИЛ* и её деятельность по распространению информации.

Диллон также напомнил, что боевики и без того уже потеряли практически все территории, которые они контролировали.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.