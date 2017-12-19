СМИ-иноагентам предложат работать в России через юридическое лицо

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СМИ-иноагентам предложат работать в России через юридическое лицо

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Фото: © РИА Новости/Алекс Макнотон

Доступ к сайтам, распространяющим материалы СМИ-иноагентов без соответствующей маркировки, может быть заблокирован. Данный законопроект депутаты Госдумы и члены Совета Федерации внесли в нижнюю палату парламента.

Согласно документу, размещённому в думской электронной базе данных, чтобы обойтись без блокировок, иноагенты обязаны распространять свои материалы через учреждаемое ими российское юридическое лицо.

Создать его СМИ должны будут в течение месяца со дня вступления в силу соответствующего законопроекта.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о готовности России снять ограничительные меры против американских СМИ, если США сделают аналогичные шаги по отношению к российским.

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