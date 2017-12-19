В МИД Ирана заявили, что новая стратегия нацбезопасности США укрепит терроризм

Новая стратегия национальной безопасности Соединённых Штатов Америки укрепит терроризм и приведёт к дестабилизации. Такое мнение высказали в Министерстве иностранных дел Ирака.
— Новая американская стратегия национальной безопасности приведёт к нестабильности в регионе и укреплению терроризма, — заявили в ведомстве.
Напомним, что 18 декабря США представили новую стратегию национальной безопасности. В документе отмечены угрозы со стороны РФ, Китая, "стран-изгоев" в лице Ирана и КНДР, а также международных террористических организаций.
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