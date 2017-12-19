Экс-кандидат в президенты США дала показания сенату по "российскому делу"

При этом политик в очередной раз опровергла факт получения денег за участие в ужине, во время которого она сидела за одним столом с президентом России Владимиром Путиным.

Экс-кандидат в президенты США от партии "зелёных" Джилл Стайн сообщила, что сотрудничает с сенатским комитетом по расследованию так называемого российского вмешательства в американские выборы. Об этом говорится в заявлении на сайте политика.

Ранее американских властей заинтересовали выступления политика на телеканале RT, а также её участие в ужине, организованном телеканалом в 2015 году, во время которого Стайн сидела за одним столом с президентом РФ Владимиром Путиным.

В заявлении экс-кандидат в очередной раз опровергла факт получения каких-либо гонораров за участие в данном ужине.

— Мы совершили поездку с целью обратиться к международной аудитории и российским чиновникам по вопросам мира на Ближнем Востоке, дипломатии, сотрудничества в борьбе с насущной угрозой изменения климата, что идёт в русле традиционных принципов и политики "зелёных", — уточнила она.

Кроме того, политик заявила о поддержке "легитимных расследований противозаконной деятельности", связанной с выборами в США. При этом Стайн предупредила об опасности политизации и падения стандартов качества журналистики, которые имеют место при освещении данного расследования в СМИ.

Напомним, что расследование предполагаемого "вмешательства РФ в американские выборы", а также связей Трампа с Россией, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведётся спецпрокурором США и в конгрессе.