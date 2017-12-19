Пресс-служба Саакашвили подтвердила подлинность неграмотного письма к Порошенко

Представители политика не исключают, что послание было обнародовано, чтобы дискредитировать его.

Пресс-служба лидера партии "Рух новых сил" экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили подтвердила, что письмо, отправленное в адрес президента Украины Петра Порошенко, действительно было написано самим Саакашвили. Об этом она сообщила изданию "Украинская правда".

— Это письмо ответственного политика, который будет раскачивать будку олигархов, но никогда — Украины, — отметили в пресс-службе.

Там также обвинили администрацию Порошенко в "слабой позиции" после публикации письма. Представители Саакашвили не исключают, что тем самым в аппарате Порошенко пытались дискредитировать грузино-украинского политика.

Ранее пресс-секретарь президента Украины Петра Порошенко опубликовал письмо, отправленное украинскому лидеру от Михаила Саакашвили. В нём оказалось очень много ошибок.