В МИД РФ с сожалением отнеслись к новой стратегии нацбезопасности США

Москва готова к выстраиванию партнёрских отношений с Вашингтоном, но "в них не должно быть диктата".

Новая стратегия национальной безопасности США показывает стремление Соединённых Штатов сохранить их доминирование в мире. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел РФ.

— Новая стратегия ничего здесь не изменила, а лишь откровенно назвала, к чему стремятся США, и отразила растущую в Вашингтоне неуверенность в прочности своих позиций, — подчеркнули в ведомстве.

В МИД отметили, что США не хотят видеть Россию и Китай сильными государствами, так как боятся утраты своего прежнего положения.

Между тем Россия готова выстраивать партнёрские отношение с США, но "в них не должно быть диктата" и вмешательства во внутренние дела РФ.

Напомним, что 18 декабря США представили новую стратегию национальной безопасности. В документе отмечены угрозы со стороны РФ, Китая, "стран-изгоев" в лице Ирана и КНДР, а также международных террористических организаций.