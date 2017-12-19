Facebook и Microsoft нанесли ответный удар по создателям вируса WannaCry

Отмечается, что сам вредоносный код был "расстроен". Также были заблокированы аккаунты, через которые действовали хакеры.

Специалисты американских компаний Microsoft и Facebook провели контратаку в отношении хакеров-создателей вируса WannaCry. Об этом заявил президент Microsoft Брэд Смит. Он написал об этом в своём блоге.

Смит рассказал, что удар был нанесён по хакерской группировке ZINC, или Lazarus Group. Именно её Microsoft и Facebook признали организатором через WannaCry.

— Помимо прочих шагов на прошлой неделе мы помогли расстроить вредоносный вирус, на который полагается эта группировка, а также провели чистку заражённых компьютеров наших пользователей, блокировали аккаунты, использованные для осуществления кибератак, и укрепили защиту Windows для предотвращения повторного заражения, — пояснил Смит.

Ранее в Белом доме на КНДР возложили ответственность за атаку с использованием вируса WannaCry. Эта вредоносная программа относится к шифровальщикам. Она блокирует компьютер жертвы и требует деньги за восстановление доступа к нему. Число атак с его использованием составило около 45 тысяч. Больше всего пострадала Россия.